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الدولار يواصل الارتفاع في البنوك.. و"الأهلى الكويتي" يقدم أعلى سعر

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:59 م
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بوابة الفجر
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ارتفاع سعر الدولار اليوم الاثنين 2-3-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال ختام التعاملات الصباحية وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية وجاءت الاسعار على النحو التالي:


وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.60 جنيه، و15.70 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والبركة، وكريدي أجريكول عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

 
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