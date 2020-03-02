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تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في الأردن

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:07 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن السلطات الصحية بالأردن، سجلت أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد.

 

وقررت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى روما، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيطاليا، وقالت: إنها "تعمل على إلغاء رحلات إلى الشرق الأقصى".

 

وقالت الشركة الجوية، إنها تعمل على إلغاء العديد من الرحلات التي تشغلها إلى محطاتها في الشرق الأقصى أو دمج بعض هذه الرحلات معًا، وبنسبة تراجع تصل إلى نحو 50% من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من العالم.

 

 تسعى دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.

 

وكان عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، قد تجاوز الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين الاثنين 42 حالة وفاة جديدة.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تسجيل أول اصابتين ايطاليا الأردن

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