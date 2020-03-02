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إحباط تهريب 149 بندقية صيد و110 كلغ من الفضة

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:53 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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كشف الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوانة العميد هيثم الزناد، أن عملية إحباط الوحدات الديوانية لمحاولة تهريب 149 بندقية صيد عيار 12 و110 كلغ من الفضة في شكل مصوغ، التي جرت فجر يوم الأحد غرة مارس 2020، قد انطلقت منذ حوالي شهرين.
 
وأوضح العميد، أن فرقة الحرس الديواني بتطاوين قد انطلقت منذ عملية إحباط محاولة تهريب 19 بندقية صيد أواخر سنة 2019، في إطار عملها الاستعلامي في متابعة هذه الشبكة، التي تنشط في تهريب بنادق الصيد عبر الحدود التونسية الليبية مرورا بمنطقة رمادة.
 
وأفاد الزناد بأن تفاصيل العملية تتمثل في نصب كمين من قبل الحرس الديواني بتطاوين، واستهداف شاحنة من نوع 'تويوتا' لم تمتثل لإشارة الأعوان بالتوقف، ليتم إثرها ملاحقتها وإطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء وأخرى استهدفت إطاراتها المطاطية.

وبيّن العميد هيثم زناد أنه وقع تعطيل الشاحنة على مستوى أحد الكثبان الرملية، وبتفتيشها تم العثور على المحجوز المذكور الذي تبلغ قيمته الجملية حوالي مليون و800 ألف دينار.
  
كما كشف العميد هيثم الزناد، أنه سيتم التصرف في بنادق الصيد عن طريق عمليات البيع بالمزاد العلني للتجار المرخّص لهم ببيع الأسلحة والتصرف في كمية الفضة على غرار كميات الذهب بتذويبها، وبيعها للبنك المركزي وإيداع قيمتها في خزينة الدولة.
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