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تصريح غريب من نجم برشلونة بعد الكلاسيكو

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:53 م
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دي يونج
دي يونج
علي نبوي
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قال الهولندي فرانكي دي يونج متوسط ميدان فريق برشلونة إن خسارة فريقه أمس أمام ريال مدريد بالكلاسيكو كانت صعبة لكن ما زال فريقه في المسار الصحيح.

 

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين :"كانت ليلة صعبة، لأن الخسارة تكون صعبة علينا، وأكثر من ذلك إذا كانت مباراة كلاسيكو.. كان يمكن أن نتقدم بالنتيجة في الشوط الأول، كنا نستحق اكثر، ولكن في الشوط الثاني كان ريال مدريد أفضل، وضغطوا علينا، ولم نتمكن من الخروج بالكرة".

 

وزاد: "أعتقد أنه من خلال ما شاهدناه في المباريات الاخيرة، يمكننا أن نرى أن هناك تحسنا لدينا".

 

وأشار: "نحن في المسار الصحيح، ويجب أن نتحسن أكثر، ولا يزال هناك كثير من المباريات متبقية في الليجا وسنحارب حتى النهاية.. الفارق مجرد نقطة واحدة فقط، سنقاتل حتى النهاية".

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