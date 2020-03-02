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مجازاة مسئولين بالمركزي للمحاسبات زورا شهادة الماجيستير المهني

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:52 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، نائب أول مدير إحدى الإدارات بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومدير عام أيضًا بإحدى الإدارات بالجهاز، بعقوبة اللوم لاتهامهم باصطناع شهادتين تفيد حصولهما على الماجيستير المهني بخلاف الحقيقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

نسبت النيابة الإدارية للمحالين اشتركهما مع مجهول في اصطناع شهادتين متضمنتين على خلاف الحقيقة، وحصولهما على درجة الماجستير المهني من جامعة القاهرة بالتعاون مع ما يسمى الأكاديمية العربية الدولية خلال عام 2015، واستعملا هاتين الشهادتين المزورتين لتقديمهما إلى جهة عملهما للاعتداد بما أثبت بهما بالمخالفة للحقيقة على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
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الكلمات المفتاحية

مستوى الإدارة العليا بوابة الفجر القضاء الإداري الفجر

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