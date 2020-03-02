وزير القوى العاملة: وحدة تدريب أمام منزل كل مواطن

أمام منزله وحدة تدربه على مهنة يعيش منها (حياة كريمة) ويشبع بها احتياجات، و

هذا أمر نبني به جميعًا مجتمع جديد وأسرة جديدة.



وجاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين على هامش إطلاق الوزير، اليوم الاثنين، في احتفالية كبيرة باستاد القاهرة الدولي، خلال المرحلة الثالثة من إعادة تجديد وتشغيل 5 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقري ونجوع محافظات القليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وقنا، وأسوان، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.



وأكد على المجهود المبذول من العاملين على المشروع داخل الوزارة والإدارات المختصة، مشيرًا إلى أن كل الفضل يرجع لأولئك الذين عملوا جاهدين على إنجاح تلك المبادرة من موظفين وعمال، والذين نتمنى منهم استدامة تلك الأعمال مستقبلا.



وقال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة "حياة كريمة" استهدفت قرى مصر الأكثر احتياجا والتي استهدفت في مرحلتها الأولى 143 قرية، والتي ستطلق في 5 قرى منها المستهدفة.





وأوضح أن كل وحدة تتضمن 3 ورش تدريبية: للتفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية، لافتا إلى أن الدورة مدتها 150 ساعة للتفصيل تقسم على أيام الشهر كاملة تدريب صباحي للسيدات، أما بالنسبة لدورات السباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية مدتها 65 ساعة لكلاً منها فترة مسائية.



وأشار "سعفان" إلى أن الدورات تقام في كل قرية لمدة 3 شهور، وتنتقل بعدها لقرية أخرى، وبحصر المقبلين على التدريب في المحافظات المختلفة الوحدة الواحدة تخرج في الشهر نحو 60 متدربا، وتم الاتفاق مع وزيري التنمية المحلية والتجارة والصناعة اليوم، على الاهتمام بالمتدربين المتخرجين من التدريب لتوفير فرص عمل أو مشروع صغير مناسب لهم.



وأردف وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمتلك اليوم 13 وحدة تدريب متنقلة في كل المحافظات، وسوف يتم إرسال كامل البيانات عن تلك الوحدات من خلال المختصين على ذلك في الوزارة إلى وزارتي التنمية المحلية والصناعة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم أو عمل مشروع صغير والتي سوف تساعد المتدربين.



وأشاد "سعفان" بالجهد الناتج عن عمل شاق من التجهيز والإعداد لهذا العمل ومشاركة مشكورة من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة حتى يصل التدريب للمواطن، حيثما كان حتى يأخذ نقلة مهمة في حياته ويحصل على فرصة عمل حقيقية أو عمل مشروع صغير أو متوسط في وجود جهاز تنمية المشروعات التابع لوزارة الصناعة وجهاز مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية.