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سحب 9.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة خوفا من "كورونا"

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:41 م
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بوابة الفجر
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أظهرت بيانات أولية لمعهد التمويل الدولي اليوم أن مديري المحافظ سحبوا 9.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة في فبراير في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا أوقدت شرارة عمليات بيع في الأصول عالية المخاطر.


وكشفت المؤسسة أن الخسائر، التي تجلت في آسيا وأمريكا اللاتينية في فبراير ،‭ ‬ وصلت بإجمالي التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات النامية إلى 11.9 مليار دولار منذ بداية العام مقارنة بتدفقات داخلة 35.7 مليار دولار للفترة نفسها من 2019.


وخسرت أسواق الأسهم الآسيوية 4.5 مليار دولار بينما خسرت صناديق أمريكا اللاتينية 3.8 مليار دولار في فبراير .


وأضاف المعهد أنه في الوقت نفسه جذبت ديون الأسواق الناشئة 13.2 مليار دولار في فبراير شباط لتصل تدفقاتها من بداية العام إلى 44.8 مليار دولار مقارنة مع 50.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجمعت صناديق الدين الآسيوية 5.1 مليار دولار في فبراير شباط بينما استقطبت صناديق سندات أمريكا اللاتينية 4.3 مليار دولار.

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