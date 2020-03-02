"العناني" يلتقي بشركة إلكترونيات كبرى لتطوير خدمات الزائرين

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أحد رؤساء الشركات الإلكترونية الكبرى، والوفد المرافق له، حيث ناقش الطرفان تعزيز سبل التعاون لاستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات السياحية في المناطق الأثرية والمتاحف.

من جانبها، قالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار والموارد المالية، إنه خلال الاجتماع تم مناقشة عدة اقتراحات لتوفير وتقديم الخدمات الرقمية بالمناطق الأثرية والمتاحف، من خلال توفير شاشات ذكية تعمل وفقًا لأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة، لعرض مواد دعائية وترويجية وتثقيفية وآثرية للزائرين لتعريفهم بالمقاصد السياحية المتنوعة في مصر.



