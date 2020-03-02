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المطران عطا الله حنا: نصلي من أجل مصابي فيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:36 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إننا نرفع أيدينا إلى السماء متضرعين إلى إلهنا القدوس الذي افتقدنا برحمته، طالبين منه المعونه بأن يلتلف إلى عالمنا وخاصًة إلى أولئك الذين يعانون من الأمراض والأوبئة والفيروسات المنتشرة في معظم دول العالم بعضها قاتل ويؤدي إلى وفاة المصابين مثل كورونا.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين - تعليقًا علي وباء إنتشار فيروس كورونا في معظم بلدان العالم - أن الكنيسة تصلي من أجل جميع المرضى الذين اصيبوا بفيروس الكورونا، وذلك لأجل شفاءهم.

وقال: إننا نؤمن بأن الله قادر على كل شيء وهو قادر على أن يفتقد هؤلاء المصابين برحمته وأن يباركهم ويعزيهم في آلامهم وأحزانهم وأوجاعهم وأن يغدق عليهم بمراحمه.

ومن ناحية أخرى، تطرق المطران حنا إلى الحديث عن الانتخابات الإسرائيلية، قائلًا: بغض النظر عن نتائج الأنتخابات الإسرائيلية فنحن أمام خياران أحداهما مر ولكننا كفلسطينيين لن نرفع الراية البيضاء.

وأوضح أن كلمة الإستسلام ليست موجودة في قاموسنا ولايهمنا من سيكون الفائز في الأنتخابات، ولكن ما يهمنا هو أن نقول للعالم بأسره بأن الفلسطينيين موجودين وهم باقون في هذه الأرض.
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وباء فيروس كورونا مصابي فيروس كورونا عطا الله حنا المطران عطا الله حنا

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