أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 2-3-2020 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الريال السعودى حالة من التباين أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 2-3-2020، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصري وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.11 جنيه للشراء، و 4.21 جنيه للبيع.









وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.14 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع.









وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.14 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.08 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.



