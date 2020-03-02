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أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 2-3-2020 مقابل الجنيه المصري

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:29 م
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بوابة الفجر
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شهدت أسعار الريال السعودى حالة من التباين أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 2-3-2020، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصري وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.18  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.13  جنيه للشراء، و4.18  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13  جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.


وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.18  جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.


وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 
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