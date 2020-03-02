"كوكتيل مخدرات".. حبس عاطلين لإتجارهما في المخدرات بإمبابة



كان ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، قد ألقوا القبض على اثنين من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعثر بحوزتهما على 5 كيلو استروكس وأسلحة نارية وبيضاء.

وكشفت التحقيقات، أن العاطلين كانا يروجان المخدرات على عملائهم بالمنطقة، ويتواصلوا معهم عن طريق الهاتف المحمول، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، فيما ضبط معهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٥ كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جراما، 180 قرص لعقار الباركينول المخدر، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن "مطواه"، 3 هواتف محمولة.