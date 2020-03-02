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"كوكتيل مخدرات".. حبس عاطلين لإتجارهما في المخدرات بإمبابة

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارهما في مخدر الاستروكس وبحوزتهما ٥ كيلو بمنطقة إمبابة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وكشفت التحقيقات، أن العاطلين كانا يروجان المخدرات على عملائهم بالمنطقة، ويتواصلوا معهم عن طريق الهاتف المحمول، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، فيما ضبط معهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٥ كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جراما، 180 قرص لعقار الباركينول المخدر، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن "مطواه"، 3 هواتف محمولة. 

كان ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، قد ألقوا القبض على اثنين من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعثر بحوزتهما على 5 كيلو استروكس وأسلحة نارية وبيضاء.
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بوابة الفجر النيابة العامة الفجر استروكس أمن الجيزة إمبابةو

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