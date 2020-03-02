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طب عين شمس يعقد المؤتمر السنوي الـ47 لجمعية أمراض القلب

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:18 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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عقد قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، بالتعاون مع الجمعية المصريه لأمراض القلب، المؤتمر السنوي السابع والأربعين الجمعية.

ويعد المؤتمر الحدث العلمي الأكبر في تخصص القلب بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث حاضر فيه ٦٨ أستاذًا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أساتذة واستشاريين القلب من مختلف الكليات والمعاهد المصرية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

وناقش المؤتمر على مدار أربعة الأيام الماضية، العديد من الأبحاث والحالات الصعبة والمقدمة من شباب وخبراء القلب في كل المنطقة.

كما عرض أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج، والإرشادات الجديدة لعلاج أمراض القلب والتداخلات عن طريق القسطرة وتركيب الصمام بدون جراحه.

كما تم نقل العديد من حالات التداخلات في الأطفال والشرايين التاجية؛ وعرض العمليات من جده وأسبانيا وإيطاليا ومستشفي الدمرداش.

المؤتمر حصل على ٣٢ ساعة معتمده من الاتحاد الأوربي للتخصصات الطبية، و٢٧ ساعة من هيئة الاعتماد والجودة المصرية. 

وأوضح الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية، أن الجمعية تعد من أقدم الجمعيات المصرية، حيث أنشئت سنة ١٩٥١، وتضم حوالي ١٧ شعبة وتخصص.

وأشار إلى أن المؤتمر تضمن جلسات مشتركة مع جمعية القلب الأمريكية والأوروبية ورابطة القلب العالمية بحضور رؤساء هذه الجمعيات.
طب عين شمس يعقد المؤتمر السنوي الـ47 لجمعية أمراض القلب
طب عين شمس يعقد المؤتمر السنوي الـ47 لجمعية أمراض القلب
طب عين شمس يعقد المؤتمر السنوي الـ47 لجمعية أمراض القلب
طب عين شمس يعقد المؤتمر السنوي الـ47 لجمعية أمراض القلب
طب عين شمس يعقد المؤتمر السنوي الـ47 لجمعية أمراض القلب
طب عين شمس يعقد المؤتمر السنوي الـ47 لجمعية أمراض القلب
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الكلمات المفتاحية

كلية الطب عين شمس طب عين شمس بوابة الفجر الفجر

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