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مواعيد عرض الأخ الكبير 42 والقنوات الناقلة

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:51 م
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بوابة الفجر
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شهدت حلقات مسلسل الأخ الكبير انتشارا واسعا وجماهيرية كبيرة بداية من أولى حلقات المسلسل وحتى الحلقة 42 وينتظر الجماهير لمشاهدة الحلقات عبر القنوات الناقلة يوميا من السبت إلى الأربعاء، ويقوط ببطولة  الأخ الكببر النجم محمد رجب، حيث يقدم عملا اجتماعيا دخل إلى قلوب الناس سريعا.

الأخ الكبير 42، يعرض مسلسل الأخ الكبير، من يوم السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة 8:00 م، ويتم إعادة الحلقة في 11:00 م على شاشة سي بي سي دراما، ويعاد في 2:00 ص عبر قناة "سي بي سي"، ويتم غعادة مسلسل الأخ الكبير الحلقة 42 في 2:00 عبر قناة سي بي سي دراما.

ويدور الأخ الكبير في إطار اجتماعي حول شاب يُدعى “حربي”، الذي يجسد شخصيته محمد رجب، وهو الأخ الأكبر لأختين اللتين يجسد دورهما هبة مجدي والطفلة جنى محمد، ويواجه حربي العديد من الظروف الصعبة في حياته، ولكنه يتصدى لها حتى يتخلص من أزماته واحدةً تلو الآخرى.
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مواعيد عرض الاخ الكبير مسلسل الأخ الكبير القنوات الناقلة الاخ الكبير

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