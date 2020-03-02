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بالأسماء.. إصابة 6 إثر تصادم سيارتهم بعمود إنارة في المنيا

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:01 م
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حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
هناء البشيري
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أصيب 6 أشخاص من بينهم طفلة، إثر تصادم سيارة تقلهم بعمود إنارة على الطريق الزراعي المار بمركز ملوي في محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 6 مصابين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة بعود إنارة كائن على الطريق الزراعي أمام قرية المحرص المار على مركز ملوى.

وبانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ، تبين إصابة كلا: كسبان عبد الهادي 55 عاما، على عبد الهادي سعيد، 62 عاما، أشرف عبد الهادي سعيد، 38 عاما، ربيع عبد المقصود علي 35 عاما، نعمة أشرف على 9 سنوات، وزينب نياز، 50 عاما.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الزراعي.
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