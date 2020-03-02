الأرصاد: غدا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غد الثلاثاء تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة.





ونصح شاهين المواطنين بعدم تخفيف الملابس نتيجة الفارق الكبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى على مدار اليوم الواحد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصرى اليوم الاثنين.





وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية التي تحدث خلال هذه الفترة شيء طبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام، خاصة مع نهايات الفصول حيث تميل التقلبات الجوية أحيانا للفصل الذي يليه وأيضا قد تحمل سمات الفصل ذاته.