Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد: غدا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غد الثلاثاء تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة.

ونصح شاهين المواطنين بعدم تخفيف الملابس نتيجة الفارق الكبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى على مدار اليوم الواحد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصرى اليوم الاثنين.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية التي تحدث خلال هذه الفترة شيء طبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام، خاصة مع نهايات الفصول حيث تميل التقلبات الجوية أحيانا للفصل الذي يليه وأيضا قد تحمل سمات الفصل ذاته.
Advertisements

أخبار تهمك

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 17 ساعة

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري.. تعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار علماء الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات

مكاسب ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ ثلث ساعة

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد.. وتفاصيل جديدة بشأن الطقس

منذ ساعة و 7 دقيقة

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ يوم

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 14 ساعة

سويسرا تكشف عن "فضيحة تجسس" تهز العالم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عــاجل.. تأييد إعدام "عشماوي" و36 آخرين بقضية أنصار بيت المقدس

منذ 19 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ ساعتين و 51 دقيقة

هجوم عنيف على محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عــاجل.. تأييد إعدام "عشماوي" و36 آخرين بقضية أنصار بيت المقدس

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

09:15 ص

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

04:39 ص

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

08:51 ص

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

09:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status