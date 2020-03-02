أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 2-3-2020 في أسواق الجملة





أسعار الخضراوات اليوم





استقرت أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 2-3-2020 بسوق الجملة بالعبور، وذلك تزامناً مع إستقرار حالة العرض والطلب في السوق، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالى بحسب أخر التحديثات في سوق العبور :





أسعار الخضراوات في الأسواق





تراوحت أسعار الطماطم بين 2 – 5 جنيهات، وتراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 2- 3 جنيهات، وتراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات، فيما تراوح كيلو البصل 3 - 6.5 جنيهات، وتراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات، و تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 4-7 جنيهات، وتراوح سعر الكوسة 4-7 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، و وتراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.





وتراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها، وتراوح سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات، وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات، فيما تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها، وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، وتراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات، وتراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، بينما تراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها.





سجل سعر الجوافة اليوم نحو 7.5 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر كيلو البرتقال 5 جنيهات، و سجل سعر الموز 8 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو، و سجل اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.







