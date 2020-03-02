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تدريب خفيف للأهلي في جنوب إفريقيا اليوم

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:50 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامج الفريق في اليوم الأول بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وعقب وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة، تناول اللاعبون وجبة الإفطار ثم خلدوا إلى الراحة، قبل تناول وجبة الغداء في الثانية ظهرا.

وحدد الجهاز الفني الرابعة عصراً لتجمع الفريق داخل فندق الإقامة لخوض مران خفيف لتجنب الإرهاق.
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صن داونز الاهلى وصن داونز الاهلي اخبار الاهلي اليوم

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