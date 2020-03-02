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الأربعاء.. 12 دولة تشارك في "يوم الشعوب" بجامعة القاهرة

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:35 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، فعاليات "يوم الشعوب الثالث" تحت شعار "كلنا واحد"، بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية للطلاب الوافدين التي تعبر عن ثقافات شعوبهم وحضاراتهم وتعرض ملامح الحياة داخل بلادهم، يوم الأربعاء الموافق 4 مارس، بمشاركة الطلاب الوافدون من 12 دولة عربية وأفريقية وهي: السعودية، والسودان، والكويت، وموريتانيا، واليمن، وإريتريا، وجنوب السودان، والبحرين، وفلسطين، ومالاوي، والعراق، وروندا.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الطلاب الوافدين يمثلون القوى الناعمة في التعليم العالي بمصر، وأن الجامعة تسعى بصفة مستمرة لجذب مزيد من الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن الجامعة بها أكبر عدد من الطلبة الوافدين على مستوى الجامعات المصرية، حيث يبلغ عددهم بمختلف كليات الجامعة ما يزيد عن 9 آلاف طالب وطالبة من مختلف البلدان حول العالم، مشيرا إلى قيام الجامعة بإنشاء مكتبًا للوافدين بكل كلية لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميد كلية العلاج الطبيعي، إن الكلية تحرص على الاحتفال بيوم الشعوب للمرة الثالثة بهدف دمج الطلاب الوافدين بالكلية والجامعة، ونشر ثقافة الدول المشاركة بما يحقق التواصل بين الحضارات والتعارف بين الشعوب وتبادل الخبرات بين الطلاب.
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الكلمات المفتاحية

جامعة القاهرة بوابة الفجر الفجر الخشت

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