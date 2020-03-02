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سعر الذهب اليوم الاثنين 2-3-2020 في مصر

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:07 ص
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بوابة الفجر
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 الاقتصاد
أسعار الذهب اليوم الإثنين 2-3-2020.. والبنوك المركزية وراء تراجع سعر المعدن الأصفر الإثنين 02/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب في مصر

تحولات سريعة في أسعار الذهب مر بها خلال الفترة الأخيرة مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي، واستقر سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات اليوم الإثنين، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



توقعات أسعار الذهب:

توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.

وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.




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