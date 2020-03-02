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الأوقاف: انتهى زمن أن تستمع لخطبة الجمعة وتنام فيها

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:11 ص
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وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة
وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف: إن الوزارة وجهت أن تكون خطبة الجمعة بمثابة محاضرة ثقافية توعوية، أن تكون 4 صفحات بدلا من 6، ولا تزيد مدتها على 20 دقيقة، مؤكدًا أنهم يحرصون على إعداد الخطيب إعداد جيد من خلال أكاديمية الأوقاف.

وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن وزير الأوقاف أصدر قرارا بألا يصعد المنبر من هو ليس بأزهري، منوها بأنه يجب أن تناقش خطبة الجمعة موضوع الساعة أسبوعيا.

وأضاف "انتهى زمن أن تستمع لخطبة الجمعة وتنام فيها.. لن يحدث هذا أبدا"، حيث أن الخطيب مؤهل، وموضوع الخطبة يركز على موضوع الساعة.
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