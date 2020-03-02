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مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:51 ص
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، بالأمس حول ما تردد خلال الساعات الماضية، في وسائل الإعلام، عن تمرد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك قال مرتضى: "المدير الفني كارتيرون اعطى لاعبي الفريق الأول راحة من التدريبات أمس، بسبب الارهاق وضغط المباريات عند بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية، ولديهم مران اليوم في الرابعة عصرًا ، ولم يتمرد أحد كما يردد الإعلام والصحف".

وأكد رئيس الزمالك: "سوف أقوم بصرف المستحقات خلال الساعات المقبلة، وفي وسط كل هذه الظروف، لدينا العديد من الأزمات الآخرى،  محمود عبدالعزيز مصاب بالرباط الصليبي، وجنش مصاب ولم يجهز بشكل كامل حتى الآن وغاب لمدة عام كامل، كهربا "هرب" هو والنقاز  وأول قسط للأخير لابد أن يحصل عليه في شهر 4 ".

وتابع: "نادي الزمالك يواجه العديد من الأزمات، حجز على المحالات والبنوك وكل شئ ، هاني أبوريدة حاول أكثر من مرة حل الأمر بين الكاف والجبلاية، لكن رئيس اللجنة الخماسية يريد تصفية الحسابات".

وأضاف: "أزمة المستحقات سببها ممدوح عباس وعمرو الجنايني اللذان يتعمدا إسقاط النادي بالحجز على أمواله وعلى الجمهور أن يهاجمهم في كل وقت".

واختتم: " نادي الزمالك لديه لدى الكاف 20 مليون جنيه، وسأصرف للاعبي الزمالك مستحقاتهم خلال ساعات ويمكن اليوم".

ويستعد فريق الزمالك، لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، في مباراة إياب الدور ربع النهائي، بدوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر لها في تمام التاسعة في مساء الجمعة المقبلة، على ملعب رادس في تونس.
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