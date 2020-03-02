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خبير عسكري يكشف لــ "الفجر" الأطراف المعرقلة لاتفاق الرياض والهدف من التدخلات الإيرانية (حوار)

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:33 ص
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الخبير العسكري فضل علي السالمي
الخبير العسكري فضل علي السالمي
الشحات غريب
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◄الإخوان يعتبرون العدو في عدن وليس في صنعاء

◄ نطالب الحكومة اليمنية أن يلتزموا باتفاق الرياض باعتباره المخرج الوحيد لهم

◄مقتل سليماني مثل ضربه قوية للنظام العدواني في ايران

◄ دور الأمم المتحده في اليمن للأسف سلبي وغير جاد

◄حل الأزمة اليمنية ﻻ يمكن أن تتم إﻻ بتوحيد كل الجهود للقضاء على الحوثي

 

كشف الخبير العسكري فضل علي السالمي أن أصعب موقف في حياته السياسية عندما قامت مليشيات الإخوان اإرهابيه وقوات عفاش في عام 1994  بالهجوم على الجنوب، وتدمير الأخضر واليابس وقتل النساء والأطفال  ونهب كل المؤسسات وطرد كل الجنوبيون من أعمالهم ونهب أراضيهم وممتلكاتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق.

 

وأضاف "السالمي" في حواره لــ "الفجر"، بأنه كان واحداً من المدافعين عن عدن، وتم إصابته في المعركة ونقله إلى دولة الامارات للعلاج، وتقدم بالشكر لدولة اﻻمارات، التي قدمت له كل الرعاية حتى تم شفائه، من الإصابة، كما أكد بأن الموقف الثاني الصعب كان في عام 2015، عندما قامت مليشيات الحوثي وقوات عفاش بالهجوم على الجنوب وكان موقف الإخوان المسلمين وكل القوى اﻻرهابية المرتبطة بهم سلبي للغاية، وكانو يوصلو معلومات للحوثي عن مواقع المقاومة الجنوبية، وكان أسعد يوم في حياتي عند اقتحام المقاومة الجنوبية مطار عدن الدولي وتحريره من الحوثيين، في 14يوليو 2015،  برفقة القوات الإماراتية التي كان لها دور كبير في تحرير عدن والمحافظات المجاوره.

 

وإليكم نص الحوار:-

 

◄ماذا بعد انتها مدة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الإنتقالي؟

 

كنت واثق منذ البداية أن ما يسمى بالشرعية التي يسيطر عليها الإخوان المسلمين سوف تتهرب وتخلق مختلف العراقيل أمام تنفيذ اﻻتفاق لأن اﻻخوان يعتبرون العدو في عدن وليس في صنعاء.


◄ ماذا بعد مقتل "قاسم سليماني" وتأثير ذلك على مليشيات الحوثي؟

 

مقتل سليماني مثل ضربة قوية للنظام العدواني في ايران وضربة للحوثي وكل المتعاونين مع ايران في الوطن العربي.

 

◄ماذا تريد إيران من اليمن؟

 

معروف موقع اليمن اﻻستراتيجي في جنوب الجزيرة العربية الغنية بالنفط واشراف اليمن على باب المندب الممر الهام الذي تمر عبره كل تجارة العالم وكذلك تهدف إلى خنق قناة السويس ومحاربة الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية.

 

◄ كيف ترى دور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة اليمنية؟

 

أما دور الأمم المتحده في اليمن للأسف سلبي وغير جاد ولم نلمس لهم أي موقف ايجابي تجاة تمرد الحوثيين وجرائمهم بحق المواطنين وانتهاك حرماتهم وتدمير ممتلكاتهم.

 

◄ ما هو حل الأزمة اليمنية؟

 

أما عن حل الأزمة اليمنية ﻻ يمكن أن تتم إﻻ بتوحيد كل الجهود للقضاء على الحوثي والإخوان المسلمين باعتبارهم حركات موالية للخارج وﻻ يهمها مصلحة اليمن، وعودة الدولتين إلى ماقبل 22مايو 1990، وبدون ذلك ﻻ يمكن أن تحل الأزمة في اليمن وﻻ يمكن أن يتحقق الأمن واﻻستقرار في المنطقة بشكل عام.

 

◄ ماذا لو لم يتم اتفاق الرياض؟

 

المملكة العربية السعودية هي راعية اﻻتفاق وهي تعرف جيداً من هو المعرقل ولذلك مطلوب منها ومن دول التحالف موقف محدد وواضح  تجاه المعرقل وإعلان ذلك للراي العام ، وكما هو واضح أن قطر وتركيا تقف إلى جانب الإخوان المسلمين في عدم تنفيذ اتفاق الرياض.

 

◄ حدثني عن جريمة تجنيد الاطفال من قبل مليشيات الحوثي؟

 

المتعاطفين مع مليشيا الحوثي قليل جداً ولذلك لجأت إلى تجنيد اأطفال عن طريق الإكراه حيث ياخذوهم من المدارس ومن البيوت إلى الجبهات دون موافقة أهلهم وهذه جريمة كبرى ولوﻻ سلبية المناطق الشمالية وتآمر حزب اإخوان مع الحوثي، كان بمقدورهم القضاء على الحوثي وتدميرة مثل ما حصل في عدن والضالع وبقية المناطق الجنوبية.

 

◄ ما هي رسالتك للحكومة الشرعية اليمنية؟

 

رسالتي لحكومة الشرعية أن يتخلو عن الحياة في الفنادق الرياض وقطر واسطنبول وأن يعودوا إلى الوطن لمواجهة الحوثي الذي أهانهم وطردهم، وأن يفكرو في مصلحة الوطن بدﻻً من اللهث وراء المكاسب الخاصة ونهب ثروات البلاد وتكوين ثروات هائله لهم في الخارج ، وأن يلتزموا باتفاق الرياض باعتباره المخرج الوحيد لهم وأن ﻻينكرون جميل من وقف معهم وساندهم بدﻻ من تسليم المناطق التي حررها التحالف والجنوبيون للحوثي.

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اليمن الامم المتحدة اخر الاخبار اخبار اليمن اتفاق الرياض إيران

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