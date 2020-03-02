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صراع أوروبي على جوهرة بريشيا

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:47 ص
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بريشيا
بريشيا
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات الإيطالي ساندرو تونالي نجم خط وسط فريق بريشيا الدولي عقب نهاية الموسم الحالي لتدعيم صفوف الفريق.

وأفادت صحيفة ال ديسمارك الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجب للغاية تونالي ويسعى للتعاقد معه في إطار سياسة النادي الملكي في ضم المواهب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يواصل البحث عن المواهب على غرار فينيسيوس ورورديجو لذلك فإنه يخطط للتعاقد مع تونالي البالغ من العمر 19 عامًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك عدد من الأندية مهتة بضم النجم الإيطالي الشاب على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ويوفنتوس الإيطالي ونابولي الإيطالي وأن قيمة تونالي تقدر بـ50 مليون يورو.

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