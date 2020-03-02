روح رونالدو تمنح ريال مدريد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

حضر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، قمة الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي فاز الفريق الملكي بهدفين مقابل لا شئ.

سجل الهدف الأول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد اختراقه لدفاعات برشلونة، ووضعها في الزاوية اليمني للحارس تير شتيجن في الدقيقة 71، ثم أضاف ماريانو دياز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وكان رونالدو من المفترض أن يُشارك مع فريقه في قمة أخرى بالتوقيت نفسه أمام انتر ميلان إلا أن المباراة تم تأجليها بسبب تفشي مرض الكورونا في إيطاليا، على أن يتم لعبها لاحقاً.

وتعد هي المرة الأولى التي يُشاهد بها كريستيانو رونالدو مباراة لفريقه السابق من المدرجات منذ رحيله في 2018 الى نادي السيدة العجوز.

وتواجد رونالدو في مدريد مساء أمس الأحد، وقام بالتوقيع على قمصان للنادي الملكي، لمشجعي ريال مدريد.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 56، يحتل بها صدارة الدوري الإسباني، بينما يظل برشلونة برصيد 55 نقطة، يحتل بها المركز الثاني.