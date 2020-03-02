Advertisements
Advertisements
Advertisements

روح رونالدو تمنح ريال مدريد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:43 ص
Advertisements
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد الدمتناوي
Advertisements

حضر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، قمة الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي فاز الفريق الملكي بهدفين مقابل لا شئ.

سجل الهدف الأول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد اختراقه لدفاعات برشلونة، ووضعها في الزاوية اليمني للحارس تير شتيجن في الدقيقة 71، ثم أضاف ماريانو دياز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وكان رونالدو من المفترض أن يُشارك مع فريقه في قمة أخرى بالتوقيت نفسه أمام انتر ميلان إلا أن المباراة تم تأجليها بسبب تفشي مرض الكورونا في إيطاليا، على أن يتم لعبها لاحقاً.

وتعد هي المرة الأولى التي يُشاهد بها كريستيانو رونالدو مباراة لفريقه السابق من المدرجات منذ رحيله في 2018 الى نادي السيدة العجوز.

وتواجد رونالدو في مدريد مساء أمس الأحد، وقام بالتوقيع على قمصان للنادي الملكي، لمشجعي ريال مدريد.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني بعد فوز الميرنجي على البارسا

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 56، يحتل بها صدارة الدوري الإسباني، بينما يظل برشلونة برصيد 55 نقطة، يحتل بها المركز الثاني.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كريستيانو يغضب عن اللاعبين كريستيانو يضرب لاعب كريستيانو مع مانشستر كريستيانو مع البرتغال كريستيانو غاضب من المدرب كريستيانو رونالدو كريستيانو كرة القدم فينيسيوس جونيو عصام الشوالي زيدان ريال مدريد رونالدو رؤوف خليف برشلونه برشلونة أهداف رونالدو

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر يونايتد يقرر التخلي عن نجمه وهدف ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 8 ساعات

تقييم لاعبي برشلونة أمام ريال مدريد (الأسوأ والأفضل)

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك السابق يكشف خطة القيعي لتهريبه من القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. عرض إنجليزي لخطف بلدوزر الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لمنتخب مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي

منذ حوالي 9 ساعات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كريستيانو رونالدو ينتصر على ريال مدريد

هدف رائع.. فينسيوس يمنح التقدم لريال مدريد أمام برشلونة

تحت أنظار رونالدو .. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة ويعود لصدارة الليجا

تقييم لاعبي برشلونة أمام ريال مدريد (الأسوأ والأفضل)

كلاسيكو الأرض| الأفضل والأسوأ في ريال مدريد بعد الفوز أمام برشلونة

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

04:39 ص

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

03:01 ص

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

07:12 م

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

01:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status