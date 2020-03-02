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اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:39 ص
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كهربا
كهربا
علي خلاف
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ترددت أنباء في الآونة الأخيرة داخل إتحاد الكرة المصري إلى وجود اتجاه داخل الجبلاية لتخفيف العقوبة الموقعة على الاعب محمود عبد المنعم «كهربا» مهاجم الأهلي الذي واجه جزاء الإيقاف لنهاية الموسم على ضوء أحداث مباراة السوبر المصري.

عقوبة كهربا بعد مباراة السوبر المصري

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراً بإيقاف الاعب محمود عبد المنعم «كهربا» لنهاية الموسم الكروي الجاري، لتسببه فى الأحداث العدائية التى شهدتها مباراة السوبر المصري، عقب فوز الزمالك بركلات الترجيح 3/4.

أنباء عن تخفيف عقوبة إيقاف كهربا

وأكدت مصادر داخل الإتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية تفكر جيدا بتخفيف العقوبة الموقعة على مهاجم الأهلي لتصل إلى الإيقاف 8 مباريات فقط وذلك بعد بيان الأحمر القوي الذي رفض فيه تلك العقوبات.

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