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اليوم.. ملتقى لتشغيل الشباب بالجزيرة

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:16 ص
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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تعقد وزارة الشباب والرياضة اليوم من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ملتقى لتشغيل الشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، بمركز التعليم المدني بالجزيرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم الملتقيات بجميع المحافظات لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين وحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بشركات القطاع الخاص في مختلف المجالات.

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الكلمات المفتاحية

ملتقى تشغيل الجزيرة

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