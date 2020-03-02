حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا تتخطى الـ3 آلاف عالميا

ذكرت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، تخطي حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الـ 3 آلاف عالميا.





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في الساعت الأولى من صباح اليوم الاثنين، اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".



