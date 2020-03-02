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أوزيل يرفض مجدداً الرحيل عن آرسنال

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:08 ص
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أوزيل
أوزيل
علي خلاف
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رفض النجم الألماني مسعود أوزيل مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي فكرة الرحيل عن صفوف «الجانرز» خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

رحيل أوزيل عن صفوف الأرسنال

وتحدث إركوت سوجوت مدير أعمال اللاعب الألماني الدولي مسعود أوزيل السابق في مقابلة مع صحيفة "آي" البريطانية، عن فكرة رحيل جناح الجانرز في الصيف: "لا يزال أمامه 15 شهرا، ومن المؤكد تماما أنه سيظل في آرسنال حتى نهاية هذه المدة".

وأضاف سوجوت: "سيظل أوزيل حتى نهاية عقده، وليست هناك فرصة في أن يرحل قبل هذا الموعد".

وعن رحيل أوزيل بعد نهاية عقده ذكر وكيله: "فربما اختتم الموسم بشكل جيد، وبدأ في الموسم التالي بشكل جيد، وعندئذ سيمنحه النادي تمديدا".

وتابع سوجوت "وفي النهاية الموضوع بيد النادي، ليس في يدي أو في يد مسعود، فإذا لم يقدم له النادي عرضا جديدا، فلن يمكنه البقاء، وإذا حصل على عرض من النادي، فإنه سيفكر فيه".

وعن تجديد مسعود تعاقده أضاف وكيل أعماله السابق:" سيكون عمره 32 عاما وسيكون بإمكانه الانتقال بشكل حر، وهذا موقف ليس سيئا، وربما سيكون لديه عندئذ 100 مليون متابع في شبكات التواصل الاجتماعي، وسيكون تسويقه أكبر".

أوزيل يشارك بانتظام مع آرسنال الإنجليزي

يذكر أن الاعب الألماني مسعود أوزيل قد عاد للعب بانتظام في آرسنال تحت قيادة المدير الفني الجديد مايكل ارتيتا، بعد أن ابتعد عن المشاركة تقريبا تحت قيادة المدير الفني السابق أوناي إيمري.

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