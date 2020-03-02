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عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:31 ص
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مرتضى منصور رئيس الزمالك
مرتضى منصور رئيس الزمالك
هيثم موسى
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كشف  مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة أزمة الفريق الأول، وتمرد اللاعبين لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأكد رئيس لالزمالك على أن الفريق في راحه  بقرار من باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، نتيجة الضغط المباريات والارهاق عند البعض خلال الفترة الماضية، ولديهم مران اليوم في الرابعة عصرًا ، ولم يتمرد أحد كما يردد الإعلام".

وأشار رئيس  خلال تصريحات إعلامية، إلى أنه سوف يتم صرف مستحقات اللاعبين خلال الساعات القاليلة القادمة قائلا:" سأصرف المستحقات خلال ساعات، وفي وسط كل هذه الظروف، لدينا العديد من الأزمات الآخرى،  محمود عبدالعزيز مصاب بالرباط الصليبي، وجنش مصاب ولم يجهز بشكل كامل حتى الآن وغاب لمدة عام كامل، كهربا "هرب" هو والنقاز  وأول قسط للأخير لابد أن يحصل عليه في شهر 4 ".

وتابع: " وأوضح: "النادي يواجه العديد من الأزمات، حجز على المحالات والبنوك وكل شئ ، هاني أبوريدة حاول أكثر من مرة حل الأمر بين الكاف والجبلاية، لكن رئيس اللجنة الخماسية يريد تصفية الحسابات".

وأضاف: "أزمة المستحقات سببها ممدوح عباس وعمرو الجنايني اللذان يتعمدا إسقاط النادي بالحجز على أمواله وعلى الجمهور أن يهاجمهم في كل وقت".

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