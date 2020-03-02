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أول تعليق من نجم ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة في الليجا

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:14 ص
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فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور
أحمد عصام
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علق ڤينسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد بعد فوز فريقه على فريق برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

وكان قد سجل اللاعب البرازيلي هدف فريق ريال مدريد الأول في المباراة بعد تمريرة رائعة من الألماني توني كروس في الشوط الثاني.وقال ڤينسيوس في تصريحات صحفية : "‏انا اعمل بجد واعرف ان اللحظة المناسبة ستصل، ‏والزملاء هنأوني وقالوا لي يجب ان نواصل للعمل من اجل الجماهير ومن اجلنا".

وأضاف : "‏علينا ان نواصل العمل، وانا العب في افضل ناد في العالم، واريد ان تكون الجماهير سعيدة، ‏وعلينا مواصلة العمل والمضي قدما".
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