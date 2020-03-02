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رقما قياسيا لكورتوا لم يحقق منذ 45 عاما في الكلاسيكو
الإثنين 02/مارس/2020 - 12:54 ص
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أحمد عصام
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حقق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني رقما قياسيا مع ناديه خلال مباراة فريق برشلونة في الكلاسيكو خلال منافسات الدوري الإسباني.
ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو.
ويعد تيبو كورتوا أول حارس يحقق كلين شيت في مباراتي الذهاب و الأياب في كلاسيكو من 45 سنة في موسم 74-1975، ووقتهآ حقق الملكي لقب الليجا بفارق 12+ نقطة على أقرب منافسية.
يذكر أن مباراة
الذهاب بين فريقين ريال مدريد وبرشلونه بنتيجة سلبية على ملعب الكامب نو.
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