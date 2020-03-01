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سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء في بغداد

الأحد 01/مارس/2020 - 11:39 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الأحد، سقوط صاروخين كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت مصادر أن ذلك لم يسفر عن وقوع اية خسائر بشرية، والصواريخ انطلقت من احدى المناطق شرقي بغداد".

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، تشهد بلاد الرافدين احتجاجات غير مسبوقة رفضا للنفوذ الإيراني وفساد الحكومة، قتل خلالها أكثر من ٥٠٠ شخص وأصيب الآلاف معظمهم من المحتجين.

وفي وقت سابق الأحد، منح البرلماني العراقي، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مهلة حتى غد الإثنين، للتصويت على تشكيلته الحكومية الجديدة. 

وقتل متظاهر وأصيب 24 آخرون، مساء الأحد، في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية بالعاصمة بغداد، وفق مصدر أمني. 

وأفادت مصادر صحفية من داخل مجلس النواب العراقي، بأن رئيس النواب محمد الحلبوسي قال إن الإثنين آخر مهلة لعلاوي. 

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء المكلف قام بإجراء تغيير على قائمته الوزارية لتشمل 16 وزيرا، فيما تم الاتفاق عليهم على أن يتم تقدمه أمام الجلسة الاستثنائية غدا.

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الكلمات المفتاحية

صواريخ بغداد المنطقة الخضراء العراق الرى الجلسة الاستثنائية

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