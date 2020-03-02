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رئيس شعبة الأدوية: الدولة لن تسمح بالمتاجرة في أسعار الكمامات

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:39 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن الدولة لن تسمح بالمتاجرة في أسعار الكمامات وتواجه المستغلين بكل قوة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بتصدير الكمامات للحفاظ على المخزون المصري.

وأضاف "عوف "، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك تجار يستغلون أزمة كورونا لزيادة أسعار الكمامات، لافتًا إلى أن الدولة تنتج من 60 إلى 80 مليون كمامة في السنة تكفي السوق المصري إذا تطلب الأمر.

وأشار إلى أن هناك جهات رقابية تتابع من يستغل المواطنين في أسعار الكمامات، موضحًا: "كان هناك كمامات تباع في السوق السوداء وتم التقصي عن مصدرها من قبل الجهات الرقابية حيث تم إعدامها لأنها كانت غير مطابقة للمواصفات".
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الكلمات المفتاحية

رئيس شعبة الأدوية اسعار الكمامات

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