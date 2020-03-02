وزير الصحة الأسبق يكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، على ضرورة الاهتمام بالثقافة الصحية لمنع انتشار الفيروسات المعدية، لافتا إلى أنه لا يوجد تحاليل للفيروسات ومنها الكورونا.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن عام 2003 ظهر مرض "سارس" نتيجة فيروس "كورونا" واستطاعت الدولة المصرية مواجهته، لافتا إلى أن الفيروسات تنتقل من الحيوانات للبشر في بعض الأحيان.



ونصح وزير الصحة والسكان الأسبق، الذهاب إلى الطبيب في حالة الإصابة بأعراض تنفسية حادة، لافتا إلى أن عدد الوفيات المسجلة في منظمة الصحة العالمية نتيجة الأنفلونزا 500 ألف حالة سنوي.



وتابع: "أي ارتفاع في درجة الحرارة لابد التوجه فورا للطبيب خاصة مرضى الجهاز التنفسي المزمن والقلب والكى والكبد والحوامل".



ونوه "تاج الدين" ، بأن اللجوء لفحص الطبي ضروري لمنع انتشار أى مرض، لافتًا إلى أن كل فيروسات الجهاز التنفسي تنتقل عن طريق الرذاذ والنقود المعدنية والورقية.

