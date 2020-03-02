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اليوم.. قرار حاسم من المحكمة بشأن التحفظ على أموال حسن نافعة

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:29 ص
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تصدر اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة قرارها فيما يخص منع حسن نافعة من التصرف في الأموال.

وكانت المحكمة قد صرحت بالجلسة الماضية للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوما.

يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
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الكلمات المفتاحية

حسن نافعة تحفظ على اموال

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