وزارة الزراعة تكشف عن إجراءات مكافحة فيروس "كورونا"

قال السيد قصير، وزير الزراعة، إن هناك اجراءات وقائية في مصر لمكافحة الجراد القادمين من إفريقيا، وهناك لجان متابعة من قبل وزارة الزراعة لمكافحة هذه الأمور.



وتابع وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الدولة مهتمة بمكافحة فيروس كورونا على كافة المستويات، معقبًا: "نقوم بإجراءات احترازية غير عادية، كل في تخصصه".



وأشار إلى أن هناك توجيهات مشددة من قبل القيادة السياسية لمكافحة التعدي على الأراضي الزراعية، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وغذاء الشعب المصري، مطالبًا المواطنين بالتوقف على التعدي على الأراضي الزراعية، للحفاظ على ثرو مصر من الأراضي الزراعية.



ولفت إلى ان مشروع المليون نصف فدان يدار من قبل شركة الريف المصري، في غرب المنيا والفرفرة والواحات، وتم توزيع وبيع الكثير من الأراضي للكثير من المستثمرين، لكن هذا الأمر يأخذ بعض الوقت.





