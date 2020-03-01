ريم السعد في ذمة الله.. اعرف أبرز المعلومات عنها وسبب وفاتها

توفيت ريم السعد، الأخصائية النفسية السعودية، اليوم الأحد 1/3/2020، حيث أثار خبر وفاتها ضجة كبيرة عبر موقع التغريدات "تويتر"، فيما تساءل الكثير من الناس حول من هي "ريم سعد" التي توفيت اليوم بشكل مفاجئ ولتصدرها تريند جوجل.





ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان " ريم السعد في ذمة الله"، حيث نشر شقيقها خبر وفاتها على صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "السلام عليكم أنا شقيق ريم أدعولها بالرحمة لأنها توفيت اليوم الصبح"، وقد نعى المغردون الأخصائية النفسية "ريم السعد" والتي تعتمد في أسلوبها العلاجي على الأذكار والقرآن الكريم، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.



