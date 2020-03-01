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ريم السعد في ذمة الله.. اعرف أبرز المعلومات عنها وسبب وفاتها

الأحد 01/مارس/2020 - 10:09 م
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ريم السعد
ريم السعد
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توفيت ريم السعد، الأخصائية النفسية السعودية، اليوم الأحد 1/3/2020، حيث أثار خبر وفاتها ضجة كبيرة عبر موقع التغريدات "تويتر"، فيما تساءل الكثير من الناس حول من هي "ريم سعد" التي توفيت اليوم بشكل مفاجئ ولتصدرها تريند جوجل.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "ريم السعد في ذمة الله"، حيث نشر شقيقها خبر وفاتها على صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "السلام عليكم أنا شقيق ريم أدعولها بالرحمة لأنها توفيت اليوم الصبح"، وقد نعى المغردون الأخصائية النفسية "ريم السعد" والتي تعتمد في أسلوبها العلاجي على الأذكار والقرآن الكريم، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.


أبرز المعلومات عن ريم السعد
ريم السعد، هي أخصائية نفسية تعتمد في أسلوبها العلاجي على الأذكار والقرآن الكريم، لديها العديد من البرامج التي تبثها عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، حيث لديها الآلاف من المعجبين ولديها برنامج "تيسير الأمر"، وباقة من أجمل البرامج التي تبثها وتشاركها مع جمهورها.

وقد نعتها شقيقتها، قائلة: "كيف لي أن أستوعب خبر رحيلكِ كيف لي أن أصدق يا ريم يا السعد كله كلما ضاقت بي الوسيعة قلت في نفسي لا حل لي إلا ريم كنتِ سند وعزوة لنا يا غالية . . من وقف بجوارنا سواكِ بعد الله يا غالية كم كانت كلماتكِ وحدها بلسم للروح اااااه يا ريم ااااااااه وجه يبكى بشدة وجه يبكى بشدة".

السبب وراء وفاة ريم السعد
قال بعض المغردين أن سبب وفاة ريم السعد هو تعرضها لنوبة قلبية حادة، حيث غرد أحد المتابعين قائلاً: "أخوها كاتب بالكومنت إنها نوبة قلبية، هي توفي ولدها وتعبت نفسياً كثير ووقفت نشاطها ع الانستا والتلقرام، وقالت ان نفسيتها تعبانة وبترجع برمضان، بعدين تسلطوا عليها اللي مايخافون الله يهاجمونها بالكلام وفيه راقي هددها بعض المتابعين السيئين فتنوا عليها وقالو كلام غلط عنها".
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وفاة ريم السعد ريم السعد الاخصائية النفسية ريم السعد ازمة قلبية حادة

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