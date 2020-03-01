Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير أرصاد يكشف موعد تحسُّن أحوال الطقس في المملكة

الأحد 01/مارس/2020 - 10:00 م
Advertisements
خبير الأرصاد الجوية - الربيعان
خبير الأرصاد الجوية - الربيعان
الفجر السعودي
Advertisements

كشف خبير الأرصاد الجوية صالح الربيعان، عن توقعاته لأحوال الطقس في ربوع المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، وحدد موعد موجة الدفء التي ستتأثر بها المناطق الشمالية.

وقال الربيعان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بإذن الله تعالى سنعيش أجواء لطيفة خلال الثلاثة أيام القادمة؛ حيث ستخلو الأجواء من العواصف الترابية والرياح النشطة.

ولفت إلى أنه في ظل هذه الحالة، ستبقى المناطق الشمالية باردة ليلًا، ومن الخميس المقبل ستتأثر بموجة دفء جديدة لا تدوم طويلًا.

هذا وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على 4 مناطق، مع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

خبير أرصاد المملكة الطقس السعودية أرصاد أحوال الطقس

أخبار تهمك

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ ساعة الا ربع

"حماية المستهلك" يصدر بيان بخصوص أسعار السجائر الجديدة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"يلا كورة" مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم 1-3-2020

منذ ساعة الا ربع

مرتضى منصور يكلف إسماعيل يوسف بإستدعاء لاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 3 ساعات

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من فعل من كارتيرون بعد أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ريال مدريد real madrid vs barca live

منذ ساعة و 21 دقيقة

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ 39 دقيقة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر رابط ماتش BARCA يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW

منذ ساعة

عاجل.. تشكيل ناري لبرشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة ومفاجأة كبيرة

منذ أقل من ساعتين

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على هذه المناطق غدا

الأرصاد: موجة باردة تضرب 5 مناطق بالمملكة غدا

خبير أرصاد: زائر قطبي يعبر تبوك الورد وينشر الدفء بالمملكة

تساقط ثلوج على جبل اللوز والدفاع المدني يتابع سلامة المتنزِّهين

خبير أرصاد: حالة عدم استقرار جوي خلال 73 الساعة القادمة بالرياض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

09:50 م

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

06:41 م

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

09:45 م

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة ومفاجأة كبيرة

08:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status