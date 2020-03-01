خبير أرصاد يكشف موعد تحسُّن أحوال الطقس في المملكة





كشف خبير الأرصاد الجوية صالح الربيعان، عن توقعاته لأحوال الطقس في ربوع المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، وحدد موعد موجة الدفء التي ستتأثر بها المناطق الشمالية.





وقال الربيعان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بإذن الله تعالى سنعيش أجواء لطيفة خلال الثلاثة أيام القادمة؛ حيث ستخلو الأجواء من العواصف الترابية والرياح النشطة.





ولفت إلى أنه في ظل هذه الحالة، ستبقى المناطق الشمالية باردة ليلًا، ومن الخميس المقبل ستتأثر بموجة دفء جديدة لا تدوم طويلًا.





هذا وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على 4 مناطق، مع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال المملكة.





وقالت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير.



