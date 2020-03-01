محمد العرابي: أثيوبيا تتصرف بمنطق: "أنا معايا المحبس وأتصرف زي ما أنا عايز"

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، إن أثيوبيا تتصرف مع مصر بمنطق: "أنا معايا المحبس وأتصرف زي ما أنا عايز"، وهذا الأمر يخرج عن الإطار والأعراف القانونية تمامًا.



وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن سد النهضة هدفه توليد الكهرباء، والمياه يجب أن تتدفق مع مراعاة الحقوق المصرية، والحفاظ على منسوب مياه بحيرة ناصر وفقًا لمنسوب معين.



ولفت إلى أن مصر لديها الكثير من الأوراق في قضية سد النهضة، وليس من المطلوب أن تكشف مصر عن جميع الأوراق في هذه القضية، مضيفًا أن الموقف الإفريقي يجب أن يكون مساند للموقف المصري بشكل أوضح في الحفاظ على حقوق نهر النيل

