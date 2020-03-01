مقتل طالب بطلق ناري بالرأس على يد صديقه في الدقهلية

تمكنت مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة طالب مصابا بطلق ناري بالرأس وبجواره صديقًا مغشيًا عليه.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بعثور الأهالى بقرية أبو جلال التابعة لمركز شربين على جثمان شاب مصاب بطلق ناري بالرأس وبجوار آخر مصاب بحالة إغماء.



وانتقلت قوة امنية من مباحث مركز شربين برئاسة الرائد محمد الأرضي رئيس المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع “ محمود م. ا" 18 سنة طالب ومقيم بقرية العوضية، مصاب بطلق ناري بارأس بفتحتى دخول وخروج وبجواره دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدون لوحات معدنية، وبحوزته مبلغ مالي 1600 دولارًا، و"إسلام ط. ا" 18 سنة، عامل بناء ومقيم ذات العنوان ولا يوجد به إصابات وفى حالة إغماء وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شربين المركزى والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج.



وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء استقلاله الدراجة النارية رفقة المجني عليه دفعه الفضول للعبث في سلاح ناري "فرد خرطوش" كان بحوزته، فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت المجني عليه وأودت بحياته، وأنه أصيب بحالة إغماء فورها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.