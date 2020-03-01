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وزير: قانون الزراعة العضوية هدفه توفير الغذاء "أورجانيك"

الأحد 01/مارس/2020 - 09:38 م
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السيد قصير
السيد قصير
كساب أحمد
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قال السيد قصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إن قانون الزراعة العضوية الذي صدر مؤخرًا، هدفه تنظيم الزراعة الذي تعتمد على استخدام أقل للمبيدات، وبالتالي استخدام المخلفات الحيوانية والنباتية، وهذا يعني وجود غذاء أورجانيك.

وتابع وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أنه سيعمل على إعداد لائحة تنفيذية لتطبيق قانون الزراعة العضوية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن منع استيراد الحاصلات الزراعية من أي دولة لا يوجد فيها قانون للزراعات العضوية.

ولفت إلى أن قانون الزراعات العضوية هدفه تقليل استخدام المبيدات، وهذا من شأنه من زيادة قيمة الصادرات الزراعية، وزيادة جودة التربة الزراعية، مشيرًا إلى أن  الصادرات الزراعة وصلت لـ5.5 مليار دولار، خاصة أنه لا توجد أي دولة تفرض حظر على أي منتج زراعي مصر حتى الآن.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة قانون الزراعة العضوية الزراعة العضوية الاتحاد الاوربي

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