السطات العمانية تعلق الرحلات السياحية الإيطالية بسبب كورونا

وظهر الوباء الذي أطلق عليه "كوفيد-19" لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان أواخر ديسمبر، وانتشر في سائر أنحاء الصين وفي أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.

ومدينة ووهان البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة، تخضع عملياً منذ 23 يناير لحجر صحّي بعدما قطعت السلطات الصينية كل المواصلات المؤدّية منها وإليها في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء، الذي قضى على 2592 ألفا وأصاب أكثر من 77 ألفا.