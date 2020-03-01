الفخفاخ يفتتح الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب

إفتتح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد 01 مارس 2020، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، أشغال الدورة السابعة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، اتحاد المغرب العربي، اتحاد إذاعات الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.





وذكٌر رئيس الحكومة في كلمته بالمناسبة بانعقاد هذا الاجتماع في ظل مايشهده الوضع الاقليمي والدولي من توترات نتيجة تنامي التهديدات الارهابية وتواصل النزاعات المسلحة بعدد من الاقطار العربية، بالاضافة الى تفاقم ظاهرة التهريب وارتفاع منسوب الجريمة المنظمة.





وشدٌد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على اهمية الارتقاء بمنظومة العمل و تطوير الاليات والوسائل المعتمدة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية لتركيز حوكمة شاملة للمنظومة الامنية وتكريس مقومات دولة القانون والموسسات واحترام حقوق الانسان.





هذا واعتبر رئيس الحكومة ان مكافحة الارهاب و مقاومة الجريمة المنظمة لايمكن اختزالهما في المعالجة الامنية بقدر ما تستدعي مقاربة تربوية واجتماعية واقتصادية واعلامية شاملة.





وعبّر رئيس الحكومة في ختام كلمته عن شكره لصاحب السمو الملكي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود الرئيس الفخري للمجلس في دورته المنتهية ووزير الداخلية السعودي للجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للمجلس.



