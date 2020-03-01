Advertisements
Advertisements
Advertisements

العراق: مقتل متظاهر وإصابة 24 في اشتباكات مع قوات الأمن

الأحد 01/مارس/2020 - 08:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أفادت مصادر أمنية عراقية، الأحد، مقتل متظاهر وأصيب 24 آخرين، في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية بالعاصمة بغداد.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، تشهد بلاد الرافدين احتجاجات غير مسبوقة رفضا للنفوذ الإيراني وفساد الحكومة، قتل خلالها أكثر من ٥٠٠ شخص وأصيب الآلاف معظمهم من المحتجين.

وفي وقت سابق الأحد، منح البرلماني العراقي، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مهلة حتى الغد الإثنين، للتصويت على تشكيلته الحكومية الجديدة. 

وأفادت مصادر صحفية من داخل مجلس النواب العراقي،بأن رئيس النواب محمد الحلبوسي قال إن الإثنين آخر مهلة لعلاوي. 

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء المكلف قام بإجراء تغيير على قائمته الوزارية لتشمل 16 وزيرا، فيما تم الاتفاق عليهم على أن يتم تقدمه أمام الجلسة الاستثنائية غدا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قوات الأمن العراق الرى الجلسة الاستثنائية اشتباكات

أخبار تهمك

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون مران الفريق بسبب المستحقات

منذ أقل من ساعتين

"حماية المستهلك" يصدر بيان بخصوص أسعار السجائر الجديدة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ يوم

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

وزارتا الخارجية والري ترفضان بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

إجراء جديد بشأن الغلاف المثير للجدل حول مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

حقوق الانسان: مقتل 6 متظاهرين عراقيين وسط بغداد

العراق: توافد حشود كبيرة لمنع اقتحام القوات الأمنية ساحة التحرير

حشود من المتظاهرين العراقيين يستعيدون السيطرة على ساحة الخلاني

مستشار تيار الصدر يهدد علاوي: سنسقط حكومتك في 3 أيام لو وزّرت الحشد

مصادر عراقية: اجتماع حاسم لمناقشة أسماء وزراء الحكومة الجديدة

مصادر: الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة في غضون أيام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون مران الفريق بسبب المستحقات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

06:41 م

عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو

07:51 م

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

02:58 م

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

07:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status