"حماية المستهلك" يصدر بيان بخصوص أسعار السجائر الجديدة

أعلن جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية الخاصة بالجهاز ألزمت جميع المحلات والأكشاك بعرض الأسعار الجديدة للسجائر فى مكان واضح للمستهلكين.





وقال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات صحفية، إن الجهاز بدأ اليوم الاحد، فى تسيير حملات للتفتيش على المحلات التى تبيع السجائر، للتأكد من التزامها ببيعها بالأسعار الرسمية الجديدة، بعد إعلانها بشكل رسمي من شركة الشرقية للدخان واخطارها للبورصة المصرية.





وأكد اللواء عبدالمعطى أن الجهاز يعمل بدأ فى شن حملات مفاجئة على المتاجر والأكشاك، للتأكد من البيع بالسعر الرسمي، ومن يثبت مخالفته، يجري تحرير محضر له، وإحالته للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية.





وناشد عبدالمعطي، المستهلك في حال رصده لأى شكوى بإرسال شكوته عبر وسائل الجهاز الرسمية، لتلقي الشكاوى من المواطنين، سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880، وأيضا من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبرالتطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية، والجهاز على استعداد تام لتلقى كل الشكاوى، التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.







