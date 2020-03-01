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استمرار تدريب ثاني مجموعات مشروع "1000 معلم مسيحي" بدرنكة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:06 م
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التدريب
التدريب
ماريان ناجى
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تواصلت لليوم الثاني، فعاليات تدريب المجموعة الثانية من مشروع تدريب "١٠٠٠ معلم دين مسيحي" ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتطوير التعليم الكنسي وذلك لقطاع الصعيد الأوسط والتي بدأت أمس بدير السيدة العذراء بجبل أسيوط) درنكة.

وتفقد الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم وبرفقته الدكتور عبد الله إبراهيم حنا رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية، الورش التدريبية التي يقودها فنيًّا الفريق التدريبي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يأتي هذا التدريب في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكنيسة القبطية بهذا الخصوص بغية رفع مستوى الوعي لدى مدرسي الدين المسيحي لدعم أداءهم لعملهم في تدريس مادة التربية الدينية المسيحية وتميزت الورش التدريبية باستخدام أحدث أساليب التعليم إلى جانب وسائل تدريبية وتعليمية مبتكرة.

كانت المجموعة الأولى من معلمي التربية الدينية المسيحية قد تم تدريبها الأيام الماضية بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقاده وذلك لقطاع الصعيد الأعلى، على أن تجرى عملية تدريب بقية معلمي التربية الدينية المسيحية بثلاثة قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك حتى السادس من أبريل المقبل.
استمرار تدريب ثاني مجموعات مشروع "1000 معلم مسيحي" بدرنكة
استمرار تدريب ثاني مجموعات مشروع "1000 معلم مسيحي" بدرنكة
استمرار تدريب ثاني مجموعات مشروع "1000 معلم مسيحي" بدرنكة
استمرار تدريب ثاني مجموعات مشروع "1000 معلم مسيحي" بدرنكة
استمرار تدريب ثاني مجموعات مشروع "1000 معلم مسيحي" بدرنكة
استمرار تدريب ثاني مجموعات مشروع "1000 معلم مسيحي" بدرنكة
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الكلمات المفتاحية

درنكة تدريب 1000 معلم مسيحي

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غدا.. بدء تدريبات المجموعة الأولى من مشروع ١٠٠٠ معلم مسيحي

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