Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 08:02 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافًا، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

ونصحت وزارة الصحة، المواطنين، بالحرص على غسل الأيدي بشكل دوري خلال اليوم؛ لحماية أنفسهم ومن حولهم، موضحة أن غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون أحد طرق الوقاية الأساسية من فيروس كورنا.

وأشارت إلى أنه يجب غسل الأيدي بعد الكحة أو العطس، عند رعاية المرضى، بعد اللعب، بعد العودة من الخارج، بعد استخدام المرحاض، بعد التعامل مع الحيوانات أو فضلاتها، وعندما تكون الأيدي متسخة.
الصحة توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا
الصحة توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كوورنا الوقاية الصحة

أخبار تهمك

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون مران الفريق بسبب المستحقات

منذ أقل من ساعتين

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"حماية المستهلك" يصدر بيان بخصوص أسعار السجائر الجديدة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء جديد بشأن الغلاف المثير للجدل حول مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ يوم

وزارتا الخارجية والري ترفضان بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

طرق الوقاية من فيروس كورونا بعد تفشيه في الصين وإغلاق بعض مدنها

وكيل صحة الفيوم: حزمة من التدابير لمواجهة "فيروس كورونا" في حالة الأشتباه بالأصابة

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

إنفوجراف.. كيف تواجه فيروس كورونا في 7 خطوات

الصحة السعودية تقدم إرشادات لـ "آداب العطس" منعًا لانتشار كورونا

الصحة العالمية تناشد بالابتعاد عن الحيوانات البرية لتجنب الإصابة بكورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون مران الفريق بسبب المستحقات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

06:41 م

عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو

07:51 م

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

02:58 م

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

07:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status