الصحة توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافًا، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا.



ونصحت وزارة الصحة، المواطنين، بالحرص على غسل الأيدي بشكل دوري خلال اليوم؛ لحماية أنفسهم ومن حولهم، موضحة أن غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون أحد طرق الوقاية الأساسية من فيروس كورنا.



وأشارت إلى أنه يجب غسل الأيدي بعد الكحة أو العطس، عند رعاية المرضى، بعد اللعب، بعد العودة من الخارج، بعد استخدام المرحاض، بعد التعامل مع الحيوانات أو فضلاتها، وعندما تكون الأيدي متسخة.

