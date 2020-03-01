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خوفا من كورونا.. متحف اللوفر في باريس يغلق أبوابه

الأحد 01/مارس/2020 - 07:03 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن متحف اللوفر في باريس، اليوم الأحد، الاستمرار في غلق أبوابه أمام الزوار بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما قال أحد ممثلي النقابات العمالية.



وأوضح كريستيان غالاني من "الكونفدرالية العامة للعمل" أن نحو 300 موظف في أكثر المتاحف استقطاباً للزوار في العالم اجتمعوا صباحاً وصوتوا "بالاجماع تقريباً" لصالح عدم فتح أبوابه أمام الزوار الأحد.



وأضاف: "تم ترتيب الاجتماع لمناقشة مخاوف الموظفين"، مضيفاً أن ممثلي الإدارة لم يتمكنوا من إقناع العمال بممارسة عملهم كالمعتاد.



وسجلت فرنسا 100 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة منذ نهاية يناير.



وأعلنت الحكومة، السبت، اتخاذ إجراءات عدة لمحاولة الحد من تفشي الفيروس، بينها إلغاء التجمعات التي تضم أكثر من 5 آلاف شخص في الأماكن المغلقة.



وقال غالاني: "متحف اللوفر هو مكان مغلق يستقبل أكثر من 5 آلاف شخص يومياً. هناك قلق حقيقي من جانب الموظفين".



ويطالب العمال بتكثيف تدابير الوقاية وبينها توفير معقم للأيدي.



وفي العام 2019، استقبل متحف اللوفر 9.6 مليون زائر.
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