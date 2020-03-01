يطعن خطيب ابنته للخلاف على ثمن الشبكة في الإسماعيلية

أصيب عامل في العقد الرابع من العمر، بطعن نافذ بالبطن، وذلك إثر التعدي عليه من والد خطيبته بالسلاح الأبيض بسبب الخلاف على ثمن الشبكة.



البداية عندما تلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى جامعة قناة السويس، بإصابة المدعو، أسلام. ي. أ " 30 عامًا" عامل مقيم حي السلام دائرة ثان الإسماعيلية، بطعن نافذ بالبطن وحالته الصحية خطيرة.



وعلى الفور انتقل المستشفى الرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم شرطة ثالث، ومعاونيه، وبسؤال المصاب، تبين أن وراء إصابته بالسلاح الأبيض والد خطيبته المدعو "حسن، ونجله محمود"، مقيمين الشيخ زايد بمنطقة الخامسة، وذلك بسبب خلافات بينهم على ثمن الشبكة.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصاب حول إصابته، وتكليف إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

