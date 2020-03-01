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"ميولي كلها أنثوية".. اعترافات مثيرة لأشهر "شيميل" بالدقي

الأحد 01/مارس/2020 - 05:42 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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اعترف الشيميل المتهم بممارسة الفجور مع العرب خلال التحقيقات التي أجريت معه اليوم الأحد، بارتكابه الواقعة، وأنه يلجأ إلى جلسات لإزالة الشعر من جسده بالليزر.

وقال الشهير بـ" مليكة"، خلال التحقيقات "مش بشعر بأي احساس رجولي.. وميولي كلها أنثوية".

كانت ألقت مباحث شرطة السياحة القبض على أشهر شيميل داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الدقي، لممارسته الفجور مقابل 7 الأف جنية فى الساعة.

ووردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، مفادها قيام "وائل.ع" وشهرته مليكة، باصطياد الزبائن خاصة حاملي الجنسيات العربية من داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الدقي مرتديا ملابس حريمي مثيرة لممارسة الفجور مقابل 500 دولار في الساعة الواحدة.

وبالعرض على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة القبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أعدت عدة مأموريات، وتمكن العقيد أيمن حسن رئيس مباحث آداب السياحة، والمقدم أحمد عز وكيل مباحث الآداب، من ضبط المتهم داخل فندق شهير بحي الدقي وهو يرتدى ملابس نسائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مباحث آداب شيميل الدقي أنثوية

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